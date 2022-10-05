Мурманская область. Арктика (16+)05.10.22 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, в течение суток 5 октября на погоде нашего региона будет сказываться влияние циклона, смещающегося с центральной части России в северном направлении, и его облачной системы. В этот период преобладающая температура воздуха ожидается от +3 до +9 градусов.
Сегодня, 5 октября, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь, ночью и утром местами туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5º, днём +5+10°.
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