По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, в течение суток 5 октября на погоде нашего региона будет сказываться влияние циклона, смещающегося с центральной части России в северном направлении, и его облачной системы. В этот период преобладающая температура воздуха ожидается от +3 до +9 градусов.

Сегодня, 5 октября, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь, ночью и утром местами туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5º, днём +5+10°.