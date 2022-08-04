По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Днём в отдельных районах грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 4 и 5 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы + 17+22°.

6 августа ожидается смещение активного циклона с района Дании: в нашем регионе пойдут дожди различной интенсивности, в отдельных районах усилится ветер, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 4 августа, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Днём в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +16+21°.