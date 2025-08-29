Мурманская область. Арктика (16+)29.08.25 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь, туман
Как сообщает Мурманское УГМС, сегодня, 29 августа, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь, туман. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха днём +10+15°.
30 августа - ветер северный, северо-западный умеренный. В отдельных районах дождь, ночью туман. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +10+15°.
31 августа - ветер западный, юго-западный, ночью на юге области восточный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +10+15°.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Каждый восьмой фрилансер в Мурманской области планирует вернуться в найм-PRO Валюту (16+)Доллар незначительно укрепляется к евро и фунту, стабилен к иене-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Малому и среднему бизнесу упростили порядок присоединения к электросетям