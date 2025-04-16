Мурманская область. Арктика (16+)16.04.25 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами мокрый снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 16-17 апреля погоду Мурманской области будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Северном морях. В этот период ожидаются местами осадки, с адвекцией более тёплой воздушной массы - повышение температуры воздуха в дневные часы до положительных значений.
Сегодня, 16 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Временами мокрый снег. Ветер ночью северо-западный, днём восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3-10°, днём +2+8°. Гололедица.
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Последние комментарии
VtcnysQ51
13.04.25 19:25
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Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
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