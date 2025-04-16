По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 16-17 апреля погоду Мурманской области будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Северном морях. В этот период ожидаются местами осадки, с адвекцией более тёплой воздушной массы - повышение температуры воздуха в дневные часы до положительных значений.

Сегодня, 16 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Временами мокрый снег. Ветер ночью северо-западный, днём восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3-10°, днём +2+8°. Гололедица.