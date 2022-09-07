По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, под влиянием тыловой части циклона, расположенного над Ямало-Ненецким автономным округом. Характер погоды в этот период существенно не изменится. По Мурманской области ожидается дождь, ветер северных румбов порывистый.

Сегодня, 7 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью+1+6°, днём +6+11°.

Предупреждение

6-8 сентября в Кандалакшском районе Мурманской области и в районе города Полярные Зори сохранится 4-й региональный класс пожарной опасности.