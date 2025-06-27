По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области 27-28 июня пройдёт небольшой дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +8+15°.

28 июня - ветер северо-восточный, восточный умеренный. Местами небольшой, на востоке области умеренный дождь. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +10+15°.

29 июня - ветер восточный, северо-восточный умеренный. Местами небольшой, днём на юге области умеренный дождь. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +12+17°.

Сегодня, 27 июня, будет облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +8+13°.

Предупреждение

25-27 июня в Печенгском районе и на юге Кольского района Мурманской области сохранится IV региональный класс пожарной опасности.