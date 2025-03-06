По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 6-7 марта Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -3-10°, при прояснениях -10-15, днём -1 -6°.

Ночью 8 марта ожидается морозная погода. Днём 8 марта наш регион будет находиться под влиянием атлантического циклона, смещающегося в Норвежское море и далее на север Скандинавии. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферного фронта, снег различной интенсивности, температура воздуха составит от 0 до -5°.

Сегодня, 6 марта, будет облачная с прояснениями погода. Временами небольшой снег. Ветер южный слабый. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях до -13°, днём -2-4°. Гололедица.

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На реках Мурманской области сохраняется зимний режим.

Уровни воды на реках выше среднемноголетних уровней зимней межени на 6-27 см, на реке Чаваньга - на 43 см.

Толщина льда на 28 февраля на реках, на озёрах и водохранилищах составляет 35-71 см.

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