По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, 9 октября наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдут осадки, ночью ожидается, в основном, отрицательная температура воздуха, днём воздух прогреется до +1+6°.

10 и 11 октября погоду Кольского полуострова будет определять многоцентровая циклоническая депрессия, расположенная в Норвежском море, на западе Баренцева моря и над Скандинавией. По Мурманской области ожидается временами дождь, ночью 10 октября местами с мокрым снегом, преобладающая температура воздуха в дневные часы +5+10°.

Сегодня, 9 октября, будет облачная с прояснениями погода. Временами осадки. Ветер слабый переменный. Температура воздуха ночью -1-7, днём +1+6°.

В ближайшие сутки на большинстве рек Мурманской области в ночные и утренние сроки возможно образование заберег.