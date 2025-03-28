Мурманская область. Арктика (16+)28.03.25 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами осадки
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная, юго-восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом и Норвежском морях. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами осадки, местами сильный порывистый ветер, положительная температура воздуха в дневные часы.
Сегодня, 27 марта, будет облачная с прояснениями погода. Временами осадки. Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +2+7°. Гололедица, местами сильная.
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