По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная, юго-восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом и Норвежском морях. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами осадки, местами сильный порывистый ветер, положительная температура воздуха в дневные часы.

Сегодня, 27 марта, будет облачная с прояснениями погода. Временами осадки. Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +2+7°. Гололедица, местами сильная.