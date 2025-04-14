По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится, в основном, под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море: местами пройдёт небольшой снег, ночью ожидается морозная погода.

15 апреля ожидается смещение циклона с Норвежского моря на север Скандинавии. По Мурманской области увеличится интенсивность осадков, днём температура воздуха повысится до +2+7°.

Сегодня, 14 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Временами осадки. Ветер юго-западный, южный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях до -15°, днём +1+6°. Гололедица.