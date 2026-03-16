По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, 16-18 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием активной циклонической деятельности в Норвежском море и над Скандинавией. Смещение атмосферных фронтов через наш регион будет сопровождаться выпадением осадков различной интенсивности. 17 и 18 марта в отдельных районах ожидается сильный порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха составит ночью от +1 до -5°, днём от 0 до +6°. На дорогах гололедица, местами сильная.

Сегодня, 16 марта, в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами осадки. Ветер ночью юго-западный, днём западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём от 0 до +5°. Гололедица, местами сильная.

Сегодня в Мурманске будет облачная погода. Временами небольшие осадки. Ветер ночью юго-западный, днём западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днём от 0 до +2°. Гололедица.

17 марта по Кольскому полуострову ожидается местами небольшой мокрый снег. Ветер южный, юго-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью -1-6°, днём от 0 до +5°. Гололедица, местами сильная.

17 марта в Мурманске - без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1-3°, днём +1+3°. Гололедица.

18 марта по области - местами небольшие осадки в виде мокрого снега, днём небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём +2+7°. Гололедица, местами сильная.

18 марта в Мурманске - ночью небольшой мокрый снег, днём осадки преимущественно в виде дождя. Ветер южный, юго-западный умеренный, временами сильный. Температура воздуха ночью около 0°, днём +2+4°. Гололедица.