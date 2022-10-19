По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами осадки в виде мокрого снега, дождя

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, расположенного на востоке Баренцева моря. В этот период ожидается понижение температуры воздуха, временами осадки преимущественно в виде мокрого снега и сильный порывистый ветер в северной части Кольского полуострова. Преобладающая температура воздуха от -2 до +3 градусов.

Сегодня, 19 октября, будет облачная с прояснениями погода. Временами осадки в виде мокрого снега, дождя. Ветер западный, северо-западный ночью умеренный, днём сильный. Температура воздуха ночью от -3 до +2º, днём от 0 до +5°.