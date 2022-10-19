Мурманская область. Арктика (16+)19.10.22 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами осадки в виде мокрого снега, дождя
Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, расположенного на востоке Баренцева моря. В этот период ожидается понижение температуры воздуха, временами осадки преимущественно в виде мокрого снега и сильный порывистый ветер в северной части Кольского полуострова. Преобладающая температура воздуха от -2 до +3 градусов.
Сегодня, 19 октября, будет облачная с прояснениями погода. Временами осадки в виде мокрого снега, дождя. Ветер западный, северо-западный ночью умеренный, днём сильный. Температура воздуха ночью от -3 до +2º, днём от 0 до +5°.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
Галина
07.10.22 13:51
Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
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