По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 24 и 25 ноября Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления и в холодной воздушной массе: ожидается преобладающая температура воздуха ночью -11-16° при прояснениях -17-22°, днём -7-12° местами -13-17°.

Сегодня, 24 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. В отдельных районах изморозь. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -17-22°, днём -6-11°. Гололедица.