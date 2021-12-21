По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 21 декабря Кольский полуостров будет находиться под влиянием северо-западной периферии циклона, смещающегося с центральной части России в восточном направлении. По Мурманской области ожидается местами снег, температура воздуха -6-11° при прояснениях -16-21°.

22 декабря с Баренцева моря на север Кольского полуострова сместится активный циклон: ожидается временами снег, местами порывистый ветер, температура воздуха -6-11°, ночью при прояснениях -16-21°.

23 декабря циклон заполнится, ветер ослабеет, температура воздуха будет постепенно понижаться.

Сегодня, 21 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -6-11°, при прояснениях -16-21° в течение суток. Гололедица.