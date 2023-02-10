По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 10-11 февраля наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море: ожидается местами снег, в отдельных районах порывистый ветер, понижение температуры воздуха.

Сегодня, 10 февраля, облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер юго-западный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха -1-6° в течение суток. Гололедица, местами сильная.

Штормовое предупреждение

9 февраля года в период 23-3 часа на севере Гренландского моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 9-12 часов 11 февраля.

10 февраля в период 9-12 часов на юге Гренландского моря ожидается быстрое обледенение судов. Сохранится до 9-12 часов 11 февраля.