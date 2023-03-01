Работа в Арктике: спрос на персонал вырос на третьВ Мурманске проведут проверку средств оповещения РАСЦО
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Мурманская область. Арктика (16+)01.03.23 08:00

По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 1 марта наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт снег, температура воздуха составит ночью -4-9°, при прояснениях -10-15°, днём -2-7°.

2 марта существенных изменений в погоде не ожидается.

Сегодня, 1 марта, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер северо-западный ночью сильный, днём умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -5-10°, днём -1-6°. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области сохраняются зимние условия стока, наблюдается ледостав, на порогах и на горных реках – забереги, внутриводный лед, ледостав с полыньями.

Уровни воды на реках выше уровней зимней межени на 6-47 см, и ниже уровней прошлого года на 4-19 см.

Толщина льда продолжает увеличиваться и на 28 февраля равна 20-80 см, что меньше нормы на 3-24 см.

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