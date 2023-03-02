По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, февраль на Кольском полуострове закончился обильным снегопадом, сильным порывистым ветром и метелями. Ухудшение погодных условий вызвал активный циклон, сместившийся в Баренцево море с Северной Атлантики. За 28 февраля и ночь 1 марта на севере области местами выпало 11-17 мм осадков (40-48% месячной нормы), в Мурманске - 19 мм осадков (79 % месячной нормы). В этот период местами прирост высоты снега составил 10-20 см.

По предварительным данным в феврале 2023 года на севере Мурманской области выпало 28-45 мм осадков, что составляет 93-149% месячной нормы осадков.

2-4 марта погоду Кольского полуострова будет определять поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами снег, наиболее интенсивный ночью 2 марта. 2 марта температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях до -16°, днём -1-6°.

3-4 марта ожидается понижение температуры воздуха.

Сегодня, 2 марта, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер западный, северо- западный слабый, на севере умеренный. Температура воздуха ночью -6-11º, при прояснениях до -16º, днём -1-6°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

2 марта в период 6-9 часов в центральной части побережья Норвегии отмечается опасное волнение 8,0-9,0 метров, при западном, северо-западном ветре 20-25 м/с. Сохранится до 21-24 часов 2 марта.