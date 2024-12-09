По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха 9 декабря от +1 до -5°.

Сегодня, 9 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, местами сильный, позёмок. Температура воздуха от 0 до -5° в течение суток. Гололедица.