Мурманская область. Арктика (16+)04.03.25 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 4-6 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха: 4 марта ночью -2-7°, днём от +1 до -4°; 5-6 марта ночью -3-8° при прояснениях -10-15°, днём от 0 до -6°.
Сегодня, 4 марта, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, днём от +1 до -4°. Гололедица.
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