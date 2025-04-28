Мурманская область. Арктика (16+)28.04.25 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 28 апреля температура воздуха в Мурманской области существенно не изменится. Ветер юго-западный, западный умеренный. Небольшой, в отдельных районах умеренный снег. Температура воздуха ночью -3-8°, днём от -1 до +4°.
29 апреля - ветер северо-западный умеренный. Местами небольшой, на севере умеренный снег. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснении до -15º, днём от -3 до +2°.
Сегодня, 28 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, днём от -1 до +4°. Гололедица.
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VtcnysQ51
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