По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 28 апреля температура воздуха в Мурманской области существенно не изменится. Ветер юго-западный, западный умеренный. Небольшой, в отдельных районах умеренный снег. Температура воздуха ночью -3-8°, днём от -1 до +4°.

29 апреля - ветер северо-западный умеренный. Местами небольшой, на севере умеренный снег. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснении до -15º, днём от -3 до +2°.

Сегодня, 28 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, днём от -1 до +4°. Гололедица.