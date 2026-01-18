По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет циклон, смещающийся с юга Скандинавии через Кольский полуостров. В этот период по Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности, местами порывистый ветер. 18 января температура воздуха существенно не изменится.

19 января Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт снег.

Сегодня, 18 января, будет облачная с прояснениями погода. Облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -2-7°, в отдельных районах -10-15° в течение суток. Гололедица.

19 января - временами снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха -4-9°, в отдельных районах -13-18° в течение суток. Гололедица.

20 января - временами снег. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях -15-20° в течение суток. Гололедица.