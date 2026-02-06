По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности, на севере области местами сильный порывистый ветер, метель.

Сегодня, 6 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -7-12º в течение суток, ночью местами -12-17º. Гололедица.

7 февраля - ветер северо-западный, западный умеренный, местами сильный, позёмок. Небольшой, в отдельных районах умеренный снег. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях -15-20° в течение суток.

8 февраля - ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный, метель. Временами снег. Температура воздуха -7-12° в течение суток, ночью местами -12-17°.