Мурманская область. Арктика (16+)31.12.21 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 31 декабря наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления: местами пройдёт снег, температура воздуха ночью -7-12° при прояснениях до -17°, днём -4-9°.
1 января погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с юга Скандинавии. По Мурманской области ожидается снег, местами сильный порывистый ветер, метель, преобладающая температура воздуха ночью -6-11°, днём до -3-8°.
2 января влияние циклона на погоду нашего региона постепенно ослабеет, интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха понизится.
Сегодня, 31 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, местами изморозь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -7-12°. Гололедица.
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