Мурманская область. Арктика (16+)30.03.22 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет циклон, смещающийся с юго-востока Баренцева моря на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается временами снег.
Сегодня, 30 марта, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -10-15°, днём -1-6°. Гололедица.
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Последние комментарии
Антон Васильевич
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При СССР были парткомы, райкомы, обкомы. Но от них и от страны мы сами отказались, теперь пенять не на кого!
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Д.О. Вернер
29.03.22 13:10
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Д.О. Вернер
24.03.22 12:57
А в каких краях есть иСЧЁ Министерство информационной политики? Это же насколько надо считать население далёким от всего, что надо целое министерство? А может так и надо в краю, где исчезли газетные к
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