По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находился в малоградиентном барическом поле. 2 мая ожидается смещение активного циклона с Норвежского моря на Кольский полуостров: пройдут осадки, наиболее интенсивные в дневное время, преобладающая температура воздуха составит ночью -1-8°, днём от -1 до +4°.

Сегодня, 4 мая, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -5-10º, днём от -3 до +2°. Местами гололедица.