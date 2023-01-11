Мурманская область. Арктика (16+)11.01.23 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия обширной циклонической депрессии, расположенной над Северной Атлантикой. По Мурманской области ожидается местами снег, 12 января в отдельных районах сильный порывистый ветер.
12 января ночью сохранится морозная погода, днём ожидается повышение температуры воздуха.
Сегодня, 11 января, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -7-12°, ночью при прояснениях -15-20º. Гололедица.
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Последние комментарии
Fylhtq95
11.01.23 14:23
Меня шокирует средний возраст ушедших в мир иной мужчин - 67 лет!!! Семь лет на заслуженном отдыхе при северном пенсионном возрасте. Это как-то противоречит нашему лозунгу "На Севере - жить!"
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Виктор
10.01.23 21:35
Недолго руководил, так как безусловный профессионал. А такие никому не нужны, особенно нашему нынешнему руководству области.
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Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
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