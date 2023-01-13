По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием многоцентровой циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер.

13-14 января преобладающая температура воздуха составит до -3 до +2°. На дорогах местами сильная гололедица.

Сегодня, 13 января, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха от -3 до +2° в течение суток. Гололедица, в отдельных районах сильная.