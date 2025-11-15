По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег, местами метель

По данным регионального оперативного штаба, в Мурманске ночь 14 ноября выпало 28% от месячной климатической нормы осадков. Усугубляется снегопад сильным порывистым ветром, который местами достигает 29 м/с, а также температурными перепадами из минуса в плюс, что способствует образованию гололедицы на дорогах. Некоторые школы региона перешли на дистанционное обучение. Сложные погодные условия (ветер, снег, переходы через ноль, гололедица), по прогнозу синоптиков, сохранятся до воскресенья, 16 ноября.

Как сообщает Мурманское УГМС, 14 ноября, как и ожидалось, активный глубокий циклон сместился с Ботнического залива на Кольский полуостров: в нашем регионе прошли обильные осадки, местами отмечалась метель, сильный, в отдельных районах очень сильный северо-западный ветер.

15-16 ноября циклон сместится на юго-восток Баренцева моря и наш регион будет находиться под влиянием его юго-западной периферии. В этот период по Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер, понижение температуры воздуха до -3-8°, при прояснениях до -9-14°.

17 ноября температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 15 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, местами метель. Ветер северо-западный, западный сильный, ночью на севере области и в центральных районах очень сильный. Температура воздуха -3-8°, при прояснениях -13° в течение суток. Гололедица.

16 ноября - ветер западный умеренный, местами сильный, метель. В отдельных районах снег. Температура воздуха -4-9°, при прояснениях до -14° в течение суток. Гололедица.

17 ноября - ветер западный, северо-западный умеренный, позёмок. Местами снег. Температура воздуха -4-9°, при прояснениях -10-15° в течение суток. Гололедица.

Предупреждение

14 ноября на побережье Мурмана отмечалось усиление северного, северо-западного ветра в порывах 35-38 м/с, опасное волнение 6,0-8,0 метров: на западе побережья в период 0-4 часа, на востоке побережья в период 10-14 часов. Сохранится очень сильный ветер до 20-24 часов 15 ноября, опасное волнение до 6-9 часов 16 ноября.