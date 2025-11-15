Мир огромный и многогранный: 92-летний австралиец знает, как сохранять силы и бодрость, а защитники природы в ЮАР отметили Международный день носорогов15 ноября мероприятия, посвящённые открытию новогодних елей, в Мурманске и ряде муниципалитетов области переносятся из-за погодных условий
Мурманская область. Арктика (16+)15.11.25 08:00

По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег, местами метель

По данным регионального оперативного штаба, в Мурманске ночь 14 ноября выпало 28% от месячной климатической нормы осадков. Усугубляется снегопад сильным порывистым ветром, который местами достигает 29 м/с, а также температурными перепадами из минуса в плюс, что способствует образованию гололедицы на дорогах. Некоторые школы региона перешли на дистанционное обучение. Сложные погодные условия (ветер, снег, переходы через ноль, гололедица), по прогнозу синоптиков, сохранятся до воскресенья, 16 ноября.

Как сообщает Мурманское УГМС, 14 ноября, как и ожидалось, активный глубокий циклон сместился с Ботнического залива на Кольский полуостров: в нашем регионе прошли обильные осадки, местами отмечалась метель, сильный, в отдельных районах очень сильный северо-западный ветер.

15-16 ноября циклон сместится на юго-восток Баренцева моря и наш регион будет находиться под влиянием его юго-западной периферии. В этот период по Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер, понижение температуры воздуха до -3-8°, при прояснениях до -9-14°.

17 ноября температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 15 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, местами метель. Ветер северо-западный, западный сильный, ночью на севере области и в центральных районах очень сильный. Температура воздуха -3-8°, при прояснениях -13° в течение суток.  Гололедица.

16 ноября - ветер западный умеренный, местами сильный, метель. В отдельных районах снег. Температура воздуха -4-9°, при прояснениях до -14° в течение суток. Гололедица.

17 ноября - ветер западный, северо-западный умеренный, позёмок. Местами снег. Температура воздуха -4-9°, при прояснениях -10-15° в течение суток. Гололедица.

Предупреждение

14 ноября на побережье Мурмана отмечалось усиление северного, северо-западного ветра в порывах 35-38 м/с, опасное волнение 6,0-8,0 метров: на западе побережья в период 0-4 часа, на востоке побережья в период 10-14 часов. Сохранится очень сильный ветер до 20-24 часов 15 ноября, опасное волнение до 6-9 часов 16 ноября.

Комментарии

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
