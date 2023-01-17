По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 17-19 января Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием циклонической деятельности. По Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег, 17 января местами сильный порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха составит от -3 до +2°.

18 января и ночью 19 января при прояснениях до -10-16°. На дорогах местами сильная гололедица.

Сегодня, 17 января, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Ветер южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха от -3 до +2° в течение суток. Гололедица, днём местами сильная.

Штормовое предупреждение

16 января в период 11-15 часов на востоке, в период 15-18 часов на севере Баренцева моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится на востоке моря до 6-9 часов 17 января, на севере до 19-22 часов 17 января, на северо-востоке моря - до 6-9 часов 18 января.