Мурманская область. Арктика (16+)17.02.23 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском, Гренландском морях и на западе Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер.
18 февраля наш регион будет находится в малоградиентном барическом поле: ожидается временами снег, понижение температуры воздуха.
Сегодня, 17 февраля, облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег, ночью местами отложение мокрого снега. Ветер юго-западный умеренный, ночью в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях -10-15°, днём от +1 до -4°. Гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Валерия
09.02.23 17:00
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