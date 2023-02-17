По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском, Гренландском морях и на западе Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер.

18 февраля наш регион будет находится в малоградиентном барическом поле: ожидается временами снег, понижение температуры воздуха.

Сегодня, 17 февраля, облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег, ночью местами отложение мокрого снега. Ветер юго-западный умеренный, ночью в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях -10-15°, днём от +1 до -4°. Гололедица.