По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 21 марта погоду нашего региона будет определять восточная периферия многоцентровой циклонической депрессии, а 22 марта Кольский полуостров будет находиться в области пониженного атмосферного давления.

В ближайшие дни сохранится преимущественно облачная погода, временами снег, мокрый снег. Температура воздуха в ночные часы составит -3-8°, в дневные от -3 до +2°.

Сегодня, 21 марта, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3-8°, днём от -2 до +3°. Гололедица.

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На реках Мурманской области сохраняются зимние условия стока. На большинстве рек, озер и водохранилищ отмечается ледостав, на р.Лотта (пор. Ловнакоски) сохраняется ледостав с полыньями. На горных реках ледостав, ледостав с полыньями.

На реках Чаваньга, Варзуга сохраняются зажоры льда.

Толщина льда на 20 марта на реках, озёрах и водохранилищах равна 28-85, что в основном меньше нормы на 3-16 см. На озере Имандра (ст.Хибины), реках Варзуга, Туманная и Лотта (пор. Каллокоски) больше нормы на 1-6 см.