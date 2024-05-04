По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 4 мая Кольский полуостров будет находиться преимущественно в малоградиентном барическом поле: временами пройдёт небольшой снег, мокрый снег, температура воздуха составит ночью -1-6°, днём от 0 до +5°.

5-6 мая погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с севера Баренцева моря в Канино-Колгуевский район. По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах порывистый северный ветер, преобладающая температура воздуха ночью -1-6°, днём от -1 до +3°.

Сегодня, 4 мая, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, днём от 0 до +5°. Ночью и утром местами гололедица.