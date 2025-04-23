По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 23-24 апреля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с юга Скандинавии. В этот период по Мурманской области ожидается местами снег, ночью сохранится отрицательная температура воздуха.

24 апреля - ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный, позёмок. Местами снег. Температура воздуха ночью -2-7°, днём от 0 до +5°.

25 апреля - ветер ночью юго-западный слабый, утром и днём западный, северо-западный умеренный, местами сильный, позёмок. Ночью в отдельных районах небольшой снег. Днём небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью -3-8°, в отдельных районах до -13°, днём от -1 до +4°.

Сегодня, 23 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег. Ветер ночью юго-восточный, южный умеренный, днём северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, при прояснениях до -10°, днём от 0 до +5°. Местами гололедица.