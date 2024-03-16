По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег, ночью местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 16 марта Кольский полуостров будет находиться в области пониженного атмосферного давления. В этот период сохранится преимущественно облачная погода, временами снег.

17 марта на погоду нашего региона, в большей степени, будет влиять холодный антициклон, формирующийся над Норвежским морем и смещающийся в восточном направлении, поэтому ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы до -8-13°, при прояснениях -15-20°, днём -3-8°.

18 марта Мурманская область окажется под влиянием двух барических образований – антициклона над Архангельской областью и циклонической депрессии в Баренцевом море. В этот период ожидается усиление ветра до 15-17 м/с и незначительное повышение температуры воздуха.

Сегодня, 16 марта, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, ночью местами сильный. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -13-18°, днём -2-7°. Гололедица.

Предупреждение

14-15 марта в 21-1 час на юге Гренландского моря фиксировалось быстрое обледенение судов. Сохранится до конца суток 16 марта.

14 марта в 3-7 часов на севере Гренландского моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до конца суток 17 марта.