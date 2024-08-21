По Мурманской области ожидается облачность переменная. Без существенных осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 21 и 22 августа, наш регион будет в большей степени находиться под влиянием отрога азорского антициклона. В этот период ожидается преимущественно сухая, тёплая погода.

Сегодня, 21 августа, будет облачность переменная. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +7+12º, местами +2+7º, днём +18+23°.