Мурманская область. Арктика (16+)17.06.25 08:00
По Мурманской области ожидается облачность переменная, днём местами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, 17 июня наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: днём местами пройдёт небольшой дождь, воздух прогреется до +16+21°.
18-19 июня ожидается влияние северной, северо-западной периферии циклона, смещающегося с севера Карелии на Архангельскую область. По Мурманской области в этот период ожидается дождь: 18 июня на большей части территории, ветер восточный, северо-восточный ночью слабый, днём умеренный. 19 июня в отдельных районах, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +7+12°.
Сегодня, 17 июня, будет облачность переменная. Ночью без осадков, днём местами дождь. Ветер южный слабый. Температура воздуха ночью +3+8°, на востоке от 0 до +5º, днём +16+21°.
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