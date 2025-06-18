По Мурманской области ожидается облачность переменная. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 18-19 июня на погоде нашего региона скажется влияние северной, северо-западной периферии циклона, смещающегося с севера Карелии на Архангельскую область. По Мурманской области в этот период ожидается дождь: 18 июня на большей части территории, ветер восточный, северо-восточный ночью слабый, днём умеренный.

19 июня - ветер северный, северо-западный умеренный. Ночью в отдельных районах небольшие осадки, днём без существенных осадков. Температура воздуха ночью +1+6°, днем +7+12°.

Сегодня, 18 июня, будет облачность переменная. Местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +5+10° в течение суток, на юге области днём +10+15°.