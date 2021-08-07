По Мурманской области ожидается облачность переменная. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, на Кольский полуостров распространится область повышенного атмосферного давления: небольшой дождь пройдёт лишь местами.

Сегодня, 7 августа, будет облачность переменная. Местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +19+24°.

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На реках Мурманской области продолжаются подъёмы уровней воды. За прошедшие сутки уровни воды на реках повысились на 5-22 см, реках Чаваньга, Ура, Ёна - понизились на 1-6 см. С 4 по 6 августа подъёмы уровней воды на реках востока области и на горных реках составляют 10-25 см, на остальных реках - 20-96 см.

Температура воды на реках и водоёмах равна 10-15°, на горных реках 6-7°, что ниже, чем в прошлом году в это время на 1-4°. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 6 августа в 8 часов мск была равна +13°.