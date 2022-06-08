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Мурманская область. Арктика (16+)08.06.22 08:00

По Мурманской области ожидается облачность переменная. Местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 8 июня наш регион будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления: местами пройдёт дождь, преобладающая температура воздуха составит ночью +3+8°, днём 7 июня +12+17°, 8 июня +15+20°.

9 июня ожидается смещение циклона с юга Скандинавии на Карелию и далее на Архангельскую область. По Мурманской области ожидается поворот ветра к северо-восточному направлению, временами дождь, понижение температуры воздуха.

Сегодня, 8 июня, будет облачность переменная. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +15+20°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

До 9 июня на востоке Ловозерского района Мурманской области ожидается 4 региональный класс пожарной опасности.

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По данным на 7 июня на реках продолжается спад весеннего половодья. На озёрах и водохранилищах преимущественно чисто. Серебрянское водохранилище и озеро Умбозеро также очистились ото льда.

Продолжается понижение уровней на большинстве рек Мурманской области. В период 4-7 июня, после выпавших сильных и умеренных осадков, отмечалось повышение уровней воды на реках Кола, Кица, Поной, Варзуга, Умба. На горных реках уровни воды в середине недели составили максимальные значения за прошедший период.

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