По Мурманской области ожидается облачность переменная. Местами небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 1-3 февраля погоду Кольского полуострова будет определять поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью 1 и 2 февраля -14-20° при прояснениях -24-30°, 3 февраля -11-16°, при прояснениях -20-25°; в дневные часы -8-13° местами -15-20°.

Сегодня, 1 февраля, будет облачность переменная. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер слабый. Температура воздуха ночью -15 -20°, при прояснениях -25 -30°, днём -10 -15° местами до -20º. Гололедица.