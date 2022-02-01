Мурманская область. Арктика (16+)01.02.22 08:00
По Мурманской области ожидается облачность переменная. Местами небольшой снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 1-3 февраля погоду Кольского полуострова будет определять поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью 1 и 2 февраля -14-20° при прояснениях -24-30°, 3 февраля -11-16°, при прояснениях -20-25°; в дневные часы -8-13° местами -15-20°.
Сегодня, 1 февраля, будет облачность переменная. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер слабый. Температура воздуха ночью -15 -20°, при прояснениях -25 -30°, днём -10 -15° местами до -20º. Гололедица.
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