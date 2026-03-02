По Мурманской области ожидается облачность переменная. В отдельных районах небольшой снег, туман, изморозь

Как сообщает Мурманское УГМС, 2 марта наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой снег.

Сегодня, 2 марта, в Мурманской области ожидается облачность переменная. В отдельных районах небольшой снег, туман, изморозь. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -19-24°, днём -4-9°, в отдельных районах -10-15°. Гололедица.

В Мурманске ожидается облачность переменная. Без существенных осадков. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха днём -5-7°. Гололедица.

3 марта - ветер южный, юго-восточный умеренный, утром и днём на северо-западе области в порывах 15-17 м/с, поземок. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Ночью в отдельных районах туман, изморозь. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -22-27°, днём -4-9°, в отдельных районах до -15°.