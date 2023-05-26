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Мурманская область. Арктика (16+)26.05.23 08:00

По Мурманской области ожидается облачность переменная. Временами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием циклона, смещающегося с Гренландского моря в Баренцево море. 26 мая местами пройдут кратковременные дожди, днём воздух прогреется до +12+17°.

27 мая Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле и в холодной воздушной массе: преобладающая температура воздуха составит ночью от 0 до +6°, днём +9+14°.

Сегодня, 26 мая, будет облачность переменная. Временами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +12+17°.

Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

26 мая 2023 года по Мурманской области ожидается IV - V региональный класс пожарной опасности.

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На территории Мурманской области продолжается весеннее половодье. На большинстве рек, за исключением горных, прошли пики весеннего половодья. На настоящий момент уровни воды на реках понижаются с интенсивностью 2-37 см в сутки.

По состоянию на 24 мая на Серебрянском водохранилище сохраняется ледостав с промоинами, на остальных озерах и водохранилищах отмечается чисто в зоне видимости поста.

Температура воды за прошедшую неделю увеличилась на 3,0-9,0°С, и составляет на большинстве рек 6,0-14°С, на горных реках 1,5-2,0°С, на озерах и водохранилищах 2,5-7,4°С.

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