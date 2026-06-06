По Мурманской области ожидается очень тёплая с кратковременными дождями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 6-7 июня погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии в Норвежском море и над Скандинавией. По Мурманской области в этот период ожидается очень тёплая с кратковременными дождями погода, местами возможны грозы.

8 июня на севере области, с усилением антициклона в Баренцевом море, станет прохладнее, хотя, в основном, сохранится тёплая погода.

Сегодня, 6 июня, по Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, грозы. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем +22+27°.

Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Днём небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днём +23+25°.

7 июня по Кольскому полуострову прогнозируется ветер восточный, юго-восточный умеренный. Местами дождь, днём грозы. Температура воздуха ночью +10+15°, днём +20+25°. 8 июня - ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +17+22°, на востоке области местами +12+17°.

7 июня в областном центре ожидается ветер восточный, юго-восточный умеренный. Ночью небольшой, днём кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +12+14°, днём +20+22°. 8 июня - ветер юго-восточный умеренный. Ночью умеренный, днём небольшой дождь. Температура воздуха ночью +11+13°, днём +18+20°.