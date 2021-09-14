Как сообщает Мурманское УГМС, с 14 по 16 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, сместившегося с южных районов Скандинавского полуострова на север Европейской части России. По периферии циклона, с ветром северных направлений, в наш регион поступают арктические воздушные массы. Поэтому 14-16 сентября по Мурманской области ожидается осенний характер погоды, с преобладающей температурой воздуха +4+9 градусов.

Сегодня, 14 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный, ночью и утром в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +6+11°.

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На реках Мурманской области наблюдается понижение уровней воды с интенсивностью 1-5 см в сутки. За прошедшие 3- суток уровни воды понизились на 5-20 см. 13 сентября уровни воды на реках были выше среднемноголетних уровней летнего периода на 5-25 см, на реках Кола, Туманная, Умба - на 30-40 см.

Температура воды на реках равна 4-7°, на горных реках 3-4°, на водохранилищах 8-12°, что ниже, чем в прошлом году в это время на 2-5°. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 13 сентября в 8 часов мск была равна 7°.