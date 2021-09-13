По Мурманской области ожидается относительно холодная, с обильными дождями и порывистым северным ветром погода

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в области повышенного атмосферного давления, поэтому температура воздуха в дневные часы немного повысится, до +8+13 градусов, зато в ночное время ожидаются массовые заморозки.

С понедельника погода в нашем регионе начнеё ухудшаться. В период 13-15 сентября ожидается относительно холодная, с обильными дождями и порывистым северным ветром погода.

Сегодня, 13 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, днём на западе сильный. Ветер восточный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, местами заморозки до -3°, днём +6+11°.