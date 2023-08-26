По Мурманской области ожидается относительно тёплая погода, осадки лишь в отдельных районах

Как сообщает Мурманское УГМС, В ближайшие дни, 26-28 августа, Мурманская область останется под влиянием Арктического антициклона, который будет располагаться уже непосредственно над Кольским полуостровом. В этот период в нашем регионе ожидается относительно тёплая погода, осадки лишь в отдельных районах. Температура воздуха в ночные часы составит +2+8°, в дневные от +11° до +18°.

Сегодня, 26 августа, облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, ночью туман. Ветер северный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +2+7º, днём +11+16°.