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Мурманская область. Арктика (16+)14.10.22 08:00

По Мурманской области ожидается относительно тёплая погода, временами дождь и порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 14 и 15 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклона, расположенного в районе северной Атлантики, 16-17 октября - южной периферии циклона, расположенного в центральной части Баренцева моря. В этот период сохранится относительно тёплая погода, временами дождь и порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха в ночные часы от 0 до +5 градусов, в дневные от +4 до +10 градусов.

Сегодня, 14 октября, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -1 до +4º, днём +3+8°.

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За прошедший период (7-12.10.2022) уровни воды на большинстве рек понизились на 1-3 см. На реках, протекающих в восточной и юго-восточной частях Мурманской области, наблюдалось повышение уровней воды, наиболее интенсивное 8-9 октября.

Температура воды равна: на реках 4,0-6,0°, на горных реках в среднем 4°, на озёрах и водохранилищах – 5,0-9,0°.

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