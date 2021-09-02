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Мурманская область. Арктика (16+)02.09.21 08:00

По Мурманской области ожидается пасмурная с дождями и порывистым ветром погода

Как сообщает Мурманское УГМС, в первой декаде сентября погода на Кольском полуострове начнет принимать осенний характер. Основным погодообразующим фактором будет многоцентровая циклоническая депрессия, расположенная на западе Баренцева моря и северо-западе Европейской части России. На Кольском полуострове ожидается пасмурная с дождями и порывистым северо-западным ветром погода, постепенно в наш регион будут поступать холодные арктические воздушные массы. В дневные часы температура воздуха составит: 2 сентября +5+10 градусов, 3 сентября +4+9 градусов, 4 сентября +3+8 градусов.

Сегодня, 2 сентября, будет облачная погода. Временами дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +5+10°. 

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Водность большинства рек продолжает уменьшаться. Уровни воды на реках понизились за прошедшие сутки на 1-3 см, на горных реках и на реках севера области - повысились на 1-4 см.

Температура воды на реках и озерах была равна 8-12°, на водохранилищах 11-14°, на горных реках 4-6°. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 1 сентября в 8 часов мск была равна 11°.

 

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