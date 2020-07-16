По Мурманской области ожидается переменная облачность

Как сообщает Мурманское УГМС, 16 и 17 июля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. В нашем регионе ожидается местами небольшой дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы +19+23°.

Сегодня, 16 июля, будет переменная облачность. Ночью без осадков, днём местами небольшой дождь. Ветер ночью слабый, днём южный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, на востоке области +3+8°, днём +18+23°.