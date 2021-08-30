По Мурманской области ожидается переменная облачность

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова, в большей степени, определяет антициклон, расположенный на севере Европы. В нашем регионе ожидается преимущественно сухая погода, температура воздуха в пределах климатической нормы, в ночные часы местами заморозки.

Сегодня, 30 августа, будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днём местами небольшой дождь. Ветер ночью слабый, днём юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, местами заморозки до -2°, днём +13+18°.